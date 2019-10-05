Шалимов рассказал, что изменил в «Ахмате»

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов перед матчем 12-го тура РПЛ против «Уфы» рассказал, что изменил в первые дни пребывания в клубе.

— За несколько дней мы успели подкорректировать тренировочный процесс, — приводит клубный Instagram слова Шалимова. — Сделали большой упор на восстановление игроков. У команды есть большие проблемы с реализацией, и здесь сложно объяснить ситуацию.

Внесем определенные тактические изменения. Наша команда много времени уделила изучению «Уфы» плюс мы чуть-чуть перестроили игру и тренировочный процесс.

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