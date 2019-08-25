Сергей Жуков: «Когда ЦСКА обновился, было страшно»

Известный певец и болельщик ЦСКА Сергей Жуков на матче 7-го тура РПЛ против «Ахмата» рассказал о том, как пережил серьезное обновление состава команды перед прошлым сезоном.

— Мы же не выбираем команду, будем поддерживать ее в любом составе, — сказал Жуков журналистам. Из приятного — то, что мы сейчас чуть ли не самая молодая команда за всю историю. Хотя «Спартак» теперь тоже молодится и хорохорится. Посмотрите, сейчас состав очень быстро сменился. Наши старички за один сезон исчезли, представляете? Это был огромный шок в свое время. И когда появилась молодежь, все сказали: что это за 19-летние ребята! Было страшно. А когда вдруг начало получаться, у каждого получатся! Сейчас каждого болельщики знают по имени. Жаль, что с ним и когда-нибудь снова придется расставаться. (Александр Рогулев)

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