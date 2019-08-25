Сергей Жуков: «Чалову стоит сначала выиграть трофей с ЦСКА, а потом можно ехать»
17:39
Знаменитый певец и болельщик ЦСКА Сергей Жуков прокомментировал слухи о возможном отъезде форварда армейцев Федора Чалова в Англию. Солист «Руки вверх» присутствует на матче 7-го тура чемпионата России ЦСКА — «Ахмат».
— Хотелось бы, чтобы Чалов заиграл в Англии?
— Мне не хотелось бы, прости, друг! (смеется). Но как мы можем решать за него или за тренера, который принимает решение. Развиваться надо, это круто. Но сначала надо принести какой-то трофей команде, а потом ехать. Вложить кирпичик в клуб. (Александр Рогулев)
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 7-й тур. «Краснодар» — «Локо» и другие матчи
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