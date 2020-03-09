Сергей Семак: «Зенит» весь матч пытался взломать оборону «Уфы»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 21-го тура Тинькофф премьер-лиги против «Уфы» (0:0), передает из Санкт-Петербурга корреспондент «СЭ» Гоша Чернов.

— Результатом мы не удовлетворены, — сказал Семак. — В первом тайме действовали ненадежно в обороне, было несколько опасных контратак. Во втором тайме лучше были в этом компоненте. Самое важное забить — мы это не смогли. Когда одна команда забивает, второй приходится раскрываться. А сегодня мы весь матч пытались взломать оборону, но у нас, к сожалению, это не получилось.

— Впервые при вас «Зенит» не забил в двух домашних матчах лиги подряд. С чем вы это связываете?

— Встречались с командами, которые хорошо действуют в обороне. Были хорошие моменты, должны были забивать, но кто-то не в оптимальной форме, где-то не хватило мастерства, где-то везения. Любая серия рано или поздно заканчивается.