Сергей Семак: «Зенит» не смог реализовать те моменты, которые у нас были»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 21-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Уфы» (0:0).

— Не хватило забитых мячей, — сказал Семак в эфире телеканала «Матч Премьер». — Не забивая, выиграть очень сложно. Моменты были, «Уфа» оборонялась низко всей командой. Мы не смогли реализовать те моменты, которые у нас были. Такие матчи до забитого мяча. Когда ты забиваешь, команде нужно отыгрываться, она раскрывается, играть легче. При 0:0 главная задача «Уфы» не пропустить, они с этим справились.

— Полный матч Дзюбы. Что скажете по его игре?

— Нормально выглядит, были моменты. Понятно, что он, Дриусси и Азмун пропустили какое-то время, всем нужно набирать.

По Сердару видно, что он выпал, не тренировался, немного не хватало свежести в тех моментах, которые у него были. Реализация подвела, к сожалению.

— Малком очень часто встречался с мячом, но при этом не так много было обострений.

— Он заработал хороший штрафной. Сложно было ожидать по такой игре много моментов. Знали, что моменты будут, в первом тайме пропускали острые контратаки, а во втором прибавили в атаке, но не забили.