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Сергей Семак: «Затяжки времени провоцировали потасовки»

21:26
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после домашнего матча 15-го тура чемпионата России протии ЦСКА (1:1) назвал причину нескольких потасовок в концовке встречи.

— Тяжелая игра, владели преимуществом, но на ровном месте привезли гол, — сказал Семак. — Не хватило второго мяча для победы, будем готовиться к следующему матчу. Ребята — молодцы, играли как позволял соперник.

— В конце матча были потасовки — почему игра получилось такой?

— Встречались две команды, которые находятся вверху турнирной таблицы. Цена результата высока, да и затяжки времени команды, обороняющей нужный счет, провоцируют горячую реакцию футболистов, отсюда — потасовки. (Гоша Чернов)

Потасовка на поле во время матча «Зенита» и ЦСКА // Барриос и Фернандес повздорили в конце игры //
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 15-й тур. «Зенит» — ЦСКА, битва юга и другие матчи




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