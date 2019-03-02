Сергей Семак: "Я очень доволен игрой Жиркова"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак - о матче с "Уралом" (1:0) в 18-м туре чемпионата России.

– Сложная, непростая игра. Других и не бывает. В принципе, неплохо играли в первом тайме, смогли забить мяч. Во втором тайме имели два хороших момента: реализуй их, обеспечили бы себе не такую напряженную концовку. Было много борьбы, поле сложное и тяжелое для игры. И нам, и игрокам "Урала" пришлось на нем непросто. Заслуженно победили, ребята – молодцы. Набираем ход, двигаемся дальше.

– С чем связан прогресс Оздоева? Кроме того, что он хорошо работает на тренировках.

– У каждого бывает время, чтобы проявить себя. В первой части чемпионата у него было меньше времени, сейчас у него появился шанс. Он использовал его, сыграл хорошо. Рад за него. Надо работать, играть. Никаких проблем нет. Он играет хорошо и заслуженно выходит в стартовом составе. Мне очень приятно.

– Насколько довольны игрой Жиркова?

– Очень доволен, особенно в первом тайме. Доволен правильным расположением, качеством передач, остротой, которая от него исходила. Он очень хороший футболист. После долгой паузы ему надо было отыграть матч целиком. Очень рад за Юру. Мы очень на него рассчитываем, - цитирует специалиста официальный сайт клуба.

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