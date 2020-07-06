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Сергей Семак: «Все хотят стать чемпионами как можно раньше»

6 июля 2020, 04:25
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после возвращения в Петербург и празднования с болельщиками поделился эмоциями от завоевания второго чемпионского титула.

— Все хотят стать чемпионами как можно раньше. Мы старались, работали, ждали возобновления чемпионата. И наша команда оказалась готова. Мы провели этот отрезок блестяще, — сказал Семак.

— Вас удивило, что после такой длительной паузы команда подошла в таком состоянии?

— Результат не всегда отражает реальное положение дел. Но главное, что мы набирали очки.

— Вы сегодня стали дедушкой. Ожидали, что ребята вас поздравят?

— Не акцентировал на этом внимание. Ребята поздравляли до игры, а главный подарок сделали уже после, показав отличный футбол во втором тайме.

— Как найти мотивацию в оставшихся матчах?

— Мотивация всегда одна — побеждать в каждом матче. Конечно, мы будем проводить ротацию, продолжать радовать болельщиков. (Гоша Чернов, Дмитрий Зимин)

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