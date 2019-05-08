Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем 28-го тура премьер-лиги с ЦСКА подчеркнул, что рассчитывает на Александра Кокорина в следующем сезоне.

– В каком состоянии Дзюба?

– Сегодня-завтра поймем, будет ли у него возможность сыграть. По матчу ЦСКА – вопрос. В остальных матчах он должен сыграть.

– В конце сезона-2008 ваш "Рубин" в ранге чемпиона проиграл три матча. Не вспоминали ли вы тот момент?

– Это не важно. Хотим выигрывать, сделать максимум того, что можем. Опустошенность эмоциональная есть, мешает показывать нам тот результат, который мы хотим видеть. Будем стараться.

– Что вы скажете о схеме с тремя защитниками?

– Не совсем остался удовлетворен, потому что есть много нюансов, которые нужно дорабатывать. Но исходя из состава было логично так сыграть.

– Обсуждали ли вы контракты игроков на следующий сезон? Останется ли Кокорин?

– Кокорина хотел бы видеть. По остальным мнениям и заметок в прессе. Ничего общего с реалиями они не имеют. На следующей неделе будет встреча с руководством и понимание того, с кем мы будем расставаться. (Гоша Чернов)

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