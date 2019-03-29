Сергей Семак: "У команды нет игры? Главное – первое место"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на встрече с болельщиками ответил на вопрос, почему в команде мало футболистов из академии клуба.

– Почему в команде нет молодежи?

– Приходите и посмотрите на "Зенит-2", на молодежную команду. Они играют, и играют хорошо. Когда есть возможность, они принимают участие в тренировках первой команды на сборах. Когда будут готовы, тогда и будут играть. Если они готовы выдерживать уровень конкуренции – пожалуйста, будем только рады.

– Почему у команды нет игры?

– Главное – первое место. Бывают хорошие матчи, бывают не очень с точки зрения качества игры. У нас пришли несколько новых игроков, мы пытаемся понять куда двигаться, в какой футбол играть. Пытаемся выжимать максимум из того, что можем.