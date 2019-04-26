Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем 26-го тура РПЛ с "Крыльями Советов" отметил прогресс хавбека Магомеда Оздоева. Хавбек в нынешнем сезоне провел 23 матча, забил 1 гол и сделал 2 передачи. В первой половине сезона он только дважды появлялся 1на поле в "старте", в основном ограничиваясь выходами в концовках встреч, после возобновления сезона в 2019 году игрок регулярно выходит в основе.

– В матчах с "Краснодаром" и "Динамо" состав не менялся. Это одиннадцать футболистов, которые способны выходить до конца сезона и давать результат? – вопрос Семаку.

– Конечно, нет. Есть обойма игроков, все хотят играть. Изменения будут – в одном составе невозможно до конца доиграть сезон. Сейчас уже ждет одно изменение, возможно, будет что-то еще.

– "Крылья Советов" в сложном положении. В чем опасность матча с ними? Насколько они сдали в атаке без Самедова?

– Самедов уже играл накануне, так что он готов. Вчера и в Краснодаре матчи могли закончиться с другими результатами. Сейчас у каждой команды сумасшедшая мотивация и таблица не имеет никакого значения. Каждый решает свои задачи.

– Расскажите о прогрессе Оздоева. Не было желания поберечь его после ушиба в Краснодаре?

– На этой позиции есть варианты для изменений, но есть и лимит. Причем именно лимит игроков центра поля с российским паспортом.

Но Оздоев не дает повода усомниться в том, что он готов. Я рад за него, своим трудом он заслужил право играть в основе, показывает очень высокий уровень.

Шансы по ходу сезона были почти у всех, кто-то ими воспользовался в большей, кто-то, к сожалению, – в меньшей степени. Понимаем, что все хотят играть, Оздоев показывает хорошее отношение к своей работе всегда, это меня больше всего радует как тренера. (Егор Бычков)

Матч "Зенит" - "Крылья Советов" состоится 28 апреля, начало - в 16.30 по московскому времени.

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