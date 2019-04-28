Главный тренер "Зенита" Сергей Семак - о матче с "Крыльями Советов" в 26-м туре чемпионата России.

- Варианты всегда есть, и не только по Нобоа. Решили ограничиться одним изменением по сравнению с прошлым матчем. Для Кристиана пришла пора сыграть в стартовом составе, он заслужил это, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер". - Мы смотрим по тренировочному процессу, мы в одинаковых условиях с другими командами, играем через два дня на третий. А дальше по ходу матча будем смотреть, на сколько хватит ребят. Те, кто выйдут на замену, могут освежить игру. "Крылья" хорошая команда, которая здорово играет, и именно играет в футбол.

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