Сергей Семак: "Лимит на легионеров является большой проблемой"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что лимит на легионеров, действующий в премьер-лиге, является большой проблемой. В настоящее время в чемпионате России существует лимит по схеме "6+5", по которому одновременно на поле могут находиться не больше шести иностранных футболистов.

- Для меня, как для тренера, лимит - большая проблема. - приводит слова Семака официальный сайт "Зенита". - За пять-десять-пятнадцать миллионов мы могли бы купить игрока, которого потом можно будет продать и даже заработать на нем. Российский игрок такого же уровня будет стоить тридцать миллионов.

Игроки уровня сборной России стоят очень больших денег, и контракты у них тоже гораздо больше, чем у игроков не с российским паспортом. Поэтому мы только рады тому, что футболисты Академии будут появляться и своей игрой доказывать, что достойны места в составе - если не в стартовом, то хотя бы в обойме.

"Зенит" занимает 1-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 34 очка после 17 туров.

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