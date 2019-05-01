Главный тренер "Зенита" Сергей Семак перед гостевым матчем 27-го тура чемпионата России против "Ахмата" отметил, что полузащитник сине-бело-голубых Далер Кузяев на этой неделе частично начал заниматься в общей группе.

В конце марта 26-летний хавбек был прооперирован в Германии. У Кузяева была диагностирована травма латерального мениска правого колена, которую он получил в игре отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии (1:3).

– Далер Кузяев тренируется в общей группе. Как он себя чувствует?

– Он с этой недели частично начинает заниматься в общей группе. Будем смотреть на динамику восстановления. (Официальный сайт "Зенита")

Матч 27-го тура чемпионата России "Ахмат" – "Зенит" пройдет в субботу, 4 апреля, начало встречи в 16.30 (мск).

В этой встрече 27-го тура РПЛ питерская команда может стать чемпионом в зависимости от результатов других игр.

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