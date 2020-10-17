Сергей Семак: «Кержаков — основной вратарь на данный момент»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ с «Сочи» (3:1).
— По первому тайму казалось, что без Дзюбы «Зенит» играл лучше. Рассматриваете ли вы стартовый состав без Артема в будущем?
— Мы принимали «Уфу» с Артемом, смотрелись хорошо. Дело не в отдельно взятом игроке. Команда должна из любой ситуации с честью выходить. Есть тактические схемы различные, все выстраивается так, чтобы лучшие игроки играли. Под них мы и подбираем ту модель, которая нам нужна.
— Лунев попал в заявку. Останется ли Кержаков основным вратарем?
— Андрей занимается в общей группе.до лучших кондиций ему еще надо поработать. На данный момент Кержаков основной, но и Васютин, и Лунев оказывают ему достойную конкуренцию. (Гоша Чернов)
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