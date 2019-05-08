Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем 28-го тура премьер-лиги с ЦСКА подчеркнул, что сосредоточен на работе.

– Главная фотография из аэропорта – вы с файером. Вы где-то тренировались?

– Перед сезоном с супругой снимались для журнала, жгли файеры. Так что у меня был годовалый опыт.

– На матче с ЦСКА будет вручен чемпионский кубок. Этот момент имеет значение с точки зрения подготовки команды?

– Конечно, имеет. Хотелось бы, чтобы вручение прошло в хорошем настроении. А оно зависит от результата и игры. Для болельщиков мы выкладываемся на все сто. Постараемся сыграть как можно лучше.

– Насколько велики шансы у молодежи сыграть в оставшихся матчах?

– Посмотрим по состоянию игроков. Шансы есть – у Мусаева точно. У Мостового и Рыбикова ниже, чем у Мусаева, но тоже есть.

– Михаил Гершкович хочет назвать вашим именем клуб российских тренеров-чемпионов. Как вам идея?

– Вряд ли это касается моей нынешней работы. Приятно, что выполнили задачу по максимуму. Есть удовлетворение от работы. Но я думаю о будущем. Два дня порадовались – надо дальше работать. Нас ждет следующий сезон, надо разбираться с вопросами, которых у нас огромное количество. Спасибо Михаилу Даниловичу, приятно. (Гоша Чернов)

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