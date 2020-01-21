Сергей Семак: «Договорились, что Исламхан приедет на эти сборы. По поводу следующих речь не шла»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал перспективы капитана сборной Казахстана Бауыржана Исламхана в петербургском клубе. Игрок с 2014 по 2019 год выступал в составе «Кайрата», сейчас он занимается в составе «Зенита» на зимних сборах.

— Мы смотрим не только по игре, но и в ходе тренировочного процесса на то, как он выглядит, — цитирует официальный сайт «Зенита» Сергея Семака. — Выглядит он неплохо, но будем делать выводы в конце сборов, тем более, следующий матч мы проведем с очень серьезным соперником, и на его фоне можно будет получить очень хорошую информацию.

— Насколько в тренировочном процессе и в игре он был хорош?

— Он очень хорошо работает с мячом, технически оснащен очень здорово: хорошая передача, хороший удар. Поэтому посмотрим. Мы его видели и раньше, и сейчас нам важно было посмотреть, насколько большой объем работы он выполняет и насколько он способен выдерживать в борьбе и на скорости тот уровень, который нам необходим. По тренировочному процессу он смотрится хорошо, а что касается матчей, то по сегодняшней игре сложно сделать выводы. После следующего матча они будут.

— Решение по Исламхану будет приниматься по итогам этого сбора или период просмотра может продлиться до Испании?

— Я могу высказать свое мнение, а решение будут принимать наши руководители. То, как события будут развиваться, достаточно сложно сказать. На данном отрезке мы договорились, что он приедет на эти сборы. По поводу следующих сборов речь не шла.