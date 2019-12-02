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Сергей Матвеев: «Не ждем простой игры в матче с «Тамбовом»

19:27
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Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев поделился ожиданиями от матча 18-го тура чемпионата России против «Тамбова».

— Переключение после Лиги Европы? Всегда после побед хорошее настроение, легче переключаться, — сказал Матвеев в эфире канала «Матч премьер». —  Понимаем, что нас ждет непростая игра. «Тамбов» выиграл 3 из 4 последних матчей. Мы не ждем простой игры сегодня. Постараемся показать хороший футбол для болельщиков, навязывать свою игру. Будем отталкиваться от своей игры. Сегодня играет дуэт Ари — Берг, будем надеяться на них.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи




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