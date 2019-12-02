Сергей Матвеев: «Не ждем простой игры в матче с «Тамбовом»

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев поделился ожиданиями от матча 18-го тура чемпионата России против «Тамбова».

— Переключение после Лиги Европы? Всегда после побед хорошее настроение, легче переключаться, — сказал Матвеев в эфире канала «Матч премьер». — Понимаем, что нас ждет непростая игра. «Тамбов» выиграл 3 из 4 последних матчей. Мы не ждем простой игры сегодня. Постараемся показать хороший футбол для болельщиков, навязывать свою игру. Будем отталкиваться от своей игры. Сегодня играет дуэт Ари — Берг, будем надеяться на них.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр