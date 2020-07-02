Сергей Карасев рассудит «Краснодар» и «Зенит»

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 26-го тура Тинькофф российской премьер-лиги.

Главным арбитром матча «Динамо» — «Арсенал» стал Владислав Безбородов. «Спартак» и «Тамбов» рассудит Владимир Москалев. «Краснодар» и «Зенит» рассудит Сергей Карасев. На матче «Ахмат» — ЦСКА будет работать Павел Кукуян, на игре «Локомотив» — «Сочи» — Алексей Матюнин.

Единственным матчем, который пройдет без ВАР, станет игра «Спартака» и «Тамбова».

4 июля (суббота)

«Динамо» — «Арсенал»: судья — Владислав Безбородов; ассистенты судьи — Егор Болховитин, Рашид Абусуев; резервный судья — Роман Галимов; VAR — Алексей Еськов, AVAR — Николай Богач; инспектор — Сергей Французов.

«Спартак» — «Тамбов»: судья — Владимир Москалев; ассистенты судьи — Валерий Данченко, Владимир Миневич; резервный судья — Антон Анопа; инспектор — Сергей Зуев.

«Крылья Советов» — «Ростов»: судья — Николай Волошин; ассистенты судьи — Константин Шаламберидзе, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Евгений Буланов; VAR — Василий Казарцев, AVAR — Тихон Калугин; инспектор — Эдуард Малый.

«Локомотив» — «Сочи»: судья — Алексей Матюнин; ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Алексей Ширяев; резервный судья — Артур Федоров; VAR — Михаил Вилков, AVAR — Алексей Стипиди; инспектор — Владимир Енютин.

«Ахмат» — ЦСКА: судья — Павел Кукуян; ассистенты судьи — Александр Кудрявцев, Рустам Мухтаров; резервный судья — Юнус Кошко; VAR — Станислав Васильев, AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Николай Левников.

5 июля (воскресенье)

«Уфа» — «Урал»: судья — Сергей Лапочкин; ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Николай Еремин; резервный судья — Игорь Панин; VAR — Виталий Мешков, AVAR — Игорь Демешко; инспектор — Николай Иванов.

«Рубин» — «Оренбург»: судья — Кирилл Левников; ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Андрей Болотенков; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Алексей Сухой, AVAR — Антон Аверьянов; инспектор — Юрий Баскаков.

«Краснодар» — «Зенит»: судья — Сергей Карасев; ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Илья Елеференко; резервный судья — Сергей Иванов; VAR — Евгений Турбин, AVAR — Александр Богданов; инспектор — Александр Колобаев.