Иванов: «Если РПЛ отменит вылет, то мое отношение к российскому футболу изменится на резко негативное»

Представитель президента ЦСКА Сергей Иванов высказал свое отношение к отмену вылета из РПЛ и расширению лиги. По его словам, нужно сохранять спортивный принцип.

«У меня есть хорошие примеры и в хоккее, и в баскетболе, где существуют лиги, независящие от федераций. Они сами решают, кого принимать, кого нет. У них есть свои уставы, которые действуют десятилетия. В футболе, к сожалению, этого не происходит. Поэтому идут дискуссии, отменять вылет или нет. На мой взгляд, это смешно. Если РПЛ отменит вылет, то мое отношение к российскому футболу изменится на резко негативное. Это нарушение всех спортивных принципов.

Да, в истории были случаи, когда по чисто политическим мотивам принимались подобные решения. Но мы живем в другом мире. Расширение лиги можно обсуждать. Тогда сделайте так, чтобы две команды вылетали, а четыре заходили. А 5-6 места ФНЛ играли стыковые матчи. Правда, боюсь, они заранее скажут что им не нужна РПЛ. Это будет похвально. Они скажут, что не хотят быть «Тамбовом» или «Тосно» и вылетать походу турнира. Если мы говорим о профессиональном спорте, то нужны арены, нужны деньги".