РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Сергей Балахнин: «Игра с «Сочи» точно будет тяжелой для «Ростова»

07:54
Теги:

Экс-тренер сборной России Сергей Балахнин считает, что «Ростова» ждет тяжелый матч против «Сочи» в 14-м туре чемпионата России. По его мнению, поражение от «Зенита» в прошлом туре было неслучайным.

— Поражение от «Зенита» — это неслучайная осечка, — сказал «Известиям» бывший тренер дончан Сергей Балахнин. — «Ростов» уже проигрывал в этом сезоне и менее статусными соперникам, например «Тамбову». Но я бы не назвал это началом глобального провала или спада для желто-синих. Игра с «Сочи» точно будет тяжелой. У этой команды очень сильный подбор футболистов. Многие из них раньше играли в «Ростове». Они наверняка захотят проявить себя.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://iz.ru/935768/sevastian-terletckii/derbnoe-voskresene-chetyre-stolichnye-komandy-provedut-ochnye-vstrechi

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 14-й тур. «Локо» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир