Нападающий «Зенита» Сердар Азмун после игры 6-го тура чемпионата России с «Ахматом» (0:0) подвел итоги и отметил, что не намерен комментировать судейство.

— Для на это была не очень хорошая игра, она получилась довольно вязкой. Но, думаю, «Ахмат» может быть доволен, — отметил Азмун

— Что случилось в конце матча? Была потасовка?

— Мы чувствовали давление, это часть футбол. Им нужно было тянуть время, для нас это было неприятно, поэтому так получилось.

— Что вы думаете по поводу гола в начале матча? Он был забит по правилам?

— Судейство — это не моя работа. Я играю в футбол. Не могу это комментировать.

— Как вы себя чувствовали после эпизода в начале матча?

— Меня ударили по ноге, но, думаю, это не специально. (Дмитрий Зимин)