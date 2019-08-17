Сердар Азмун: «Судейство — не моя работа»
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун после игры 6-го тура чемпионата России с «Ахматом» (0:0) подвел итоги и отметил, что не намерен комментировать судейство.
— Для на это была не очень хорошая игра, она получилась довольно вязкой. Но, думаю, «Ахмат» может быть доволен, — отметил Азмун
— Что случилось в конце матча? Была потасовка?
— Мы чувствовали давление, это часть футбол. Им нужно было тянуть время, для нас это было неприятно, поэтому так получилось.
— Что вы думаете по поводу гола в начале матча? Он был забит по правилам?
— Судейство — это не моя работа. Я играю в футбол. Не могу это комментировать.
— Как вы себя чувствовали после эпизода в начале матча?
— Меня ударили по ноге, но, думаю, это не специально. (Дмитрий Зимин)