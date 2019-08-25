Семья Мариу Фернандеса поддержит его в матче с «Ахматом»

Семья защитника ЦСКА Мариу Фернандеса поддержит игрока в матче 7-го тура чемпионата России против «Ахмата». Фотографией с родными футболиста поделилась пресс-служба клуба.

Игра пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», начало — 16:30.

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