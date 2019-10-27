Семин выиграл только два матча у иностранных тренеров «Спартака»

«Локомотив» в матче 14-го тура проиграл «Спартаку» (0:3).

Юрий Семин в 11-й раз в карьере встретился с тренером-легионером красно-белых и потерпел пятое поражение. При этом главный тренер железнодорожников одержал две победы — над Невио Скалой в 2004-м и Массимо Каррерой в 2017-м. (Кирилл Бурдаков)

Матчи Юрия Семина против иностранных тренеров «Спартака»

Дата Турнир Клуб Семина Тренер Спартака Стадион Счет 07.08.2004 Чемпионат России Локомотив Невио Скала РЖД Арена 0:0 13.08.2004 Чемпионат России Локомотив Невио Скала Лужники 3:1 23.11.2014 Чемпионат России Мордовия Мурат Якин Открытие Арена 2:4 18.04.2015 Чемпионат России Мордовия Мурат Якин Старт 1:3 11.09.2016 Чемпионат России Локомотив Массимо Каррера Открытие Арена 0:1 18.03.2017 Чемпионат России Локомотив Массимо Каррера РЖД Арена 1:1 14.07.2017 Суперкубок России Локомотив Массимо Каррера РЖД Арена 1:2 19.08.2017 Чемпионат России Локомотив Массимо Каррера Открытие Арена 4:3 04.03.2018 Чемпионат России Локомотив Массимо Каррера РЖД Арена 0:0 04.08.2018 Чемпионат России Локомотив Массимо Каррера РЖД Арена 0:0 27.10.2019 Чемпионат России Локомотив Доменико Тедеско РЖД Арена 0:3

Итого: +2=4-5, мячи 12-18.

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