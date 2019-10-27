Семин выиграл только два матча у иностранных тренеров «Спартака»
«Локомотив» в матче 14-го тура проиграл «Спартаку» (0:3).
Юрий Семин в 11-й раз в карьере встретился с тренером-легионером красно-белых и потерпел пятое поражение. При этом главный тренер железнодорожников одержал две победы — над Невио Скалой в 2004-м и Массимо Каррерой в 2017-м. (Кирилл Бурдаков)
Матчи Юрия Семина против иностранных тренеров «Спартака»
|
Дата
|
Турнир
|
Клуб Семина
|
Тренер Спартака
|
Стадион
|
Счет
|
07.08.2004
|
Чемпионат России
|
Локомотив
|
Невио Скала
|
РЖД Арена
|
0:0
|
13.08.2004
|
Чемпионат России
|
Локомотив
|
Невио Скала
|
Лужники
|
3:1
|
23.11.2014
|
Чемпионат России
|
Мордовия
|
Мурат Якин
|
Открытие Арена
|
2:4
|
18.04.2015
|
Чемпионат России
|
Мордовия
|
Мурат Якин
|
Старт
|
1:3
|
11.09.2016
|
Чемпионат России
|
Локомотив
|
Массимо Каррера
|
Открытие Арена
|
0:1
|
18.03.2017
|
Чемпионат России
|
Локомотив
|
Массимо Каррера
|
РЖД Арена
|
1:1
|
14.07.2017
|
Суперкубок России
|
Локомотив
|
Массимо Каррера
|
РЖД Арена
|
1:2
|
19.08.2017
|
Чемпионат России
|
Локомотив
|
Массимо Каррера
|
Открытие Арена
|
4:3
|
04.03.2018
|
Чемпионат России
|
Локомотив
|
Массимо Каррера
|
РЖД Арена
|
0:0
|
04.08.2018
|
Чемпионат России
|
Локомотив
|
Массимо Каррера
|
РЖД Арена
|
0:0
|
27.10.2019
|
Чемпионат России
|
Локомотив
|
Доменико Тедеско
|
РЖД Арена
|
0:3
Итого: +2=4-5, мячи 12-18.
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