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Семин выиграл только два матча у иностранных тренеров «Спартака»

18:34
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«Локомотив» в матче 14-го тура проиграл «Спартаку» (0:3).

Юрий Семин в 11-й раз в карьере встретился с тренером-легионером красно-белых и потерпел пятое поражение. При этом главный тренер железнодорожников одержал две победы — над Невио Скалой в 2004-м и Массимо Каррерой в 2017-м. (Кирилл Бурдаков)

Матчи Юрия Семина против иностранных тренеров «Спартака»

Дата

Турнир

Клуб Семина

Тренер Спартака

Стадион

Счет

07.08.2004

Чемпионат России

Локомотив

Невио Скала

РЖД Арена

0:0

13.08.2004

Чемпионат России

Локомотив

Невио Скала

Лужники

3:1

23.11.2014

Чемпионат России

Мордовия

Мурат Якин

Открытие Арена

2:4

18.04.2015

Чемпионат России

Мордовия

Мурат Якин

Старт

1:3

11.09.2016

Чемпионат России

Локомотив

Массимо Каррера

Открытие Арена

0:1

18.03.2017

Чемпионат России

Локомотив

Массимо Каррера

РЖД Арена

1:1

14.07.2017

Суперкубок России

Локомотив

Массимо Каррера

РЖД Арена

1:2

19.08.2017

Чемпионат России

Локомотив

Массимо Каррера

Открытие Арена

4:3

04.03.2018

Чемпионат России

Локомотив

Массимо Каррера

РЖД Арена

0:0

04.08.2018

Чемпионат России

Локомотив

Массимо Каррера

РЖД Арена

0:0

27.10.2019

Чемпионат России

Локомотив

Доменико Тедеско

РЖД Арена

0:3

Итого: +2=4-5, мячи 12-18.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 14-й тур. «Локо» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




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