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Семин рассказал о главном достижении за время работы с «Локомотивом»

16:40
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, что считает главным достижением за время работы с клубом.

— «Локомотив» — родной дом? Из родного дома не выгоняют. А меня гнали пару раз, — сказал Семин в интервью на Youtube-канале комментатора Нобеля Арустамяна.

«Локомотив» — это большая часть моей жизни. Самое главное завоевание? В 90-х на нас ходило по 200 человек. На международные матчи приходили болельщики других команд и поддерживали нас. Сейчас у нас очень часто полный стадион. Отношение болельщиков ко мне — это самое большое достижение в моей футбольной жизни. Это значительно дороже кубков и орденов. Ведь мы для них играем.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=UBPK4oA5B2E

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