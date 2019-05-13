Семин отказался комментировать интерес к Еременко

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин не стал подтверждать или опровергать интерес к полузащитнику "Ростова" Роману Еременко. Ранее Нобель Арустамян в своем телеграм-канале сообщил, что Семин заинтересован в приобретении Еременко и уже высказал желание видеть футболиста руководству клуба. Отмечается, что Еременко должен стать заменой португальца Мануэла Фернандеша, который с большой долей вероятности покинет клуб.

– Я эту тему не комментирую, спасибо большое, – сказал Семин корреспонденту "СЭ" на вопрос о том, насколько данная информация соответствует действительности.

32-летний Роман Еременко начинал текущий сезон в составе "Спартака", однако после четырех проведенных матчей был продан в "Ростов" в зимнее трансферное окно. В команде Валерия Карпина он забил 3 мяча и сделал 2 результативные передачи в 9 встречах. (Александр Рогулев)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр