Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал предложение владельца «Спартака» Леонида Федуна закончить нынешний чемпионат в связи с коронавирусом. Завтра будет принято решение о приостановке РПЛ.

— Леонид Арнольдович очень уважаемый, конкретный человек. Он один из руководителей нашего футбола. Мне сложно тут что-то комментировать. Как посчитают нужным, так мы и будем действовать. Я не готов сейчас оценивать ситуацию, — сказал Семин.

— Вы бы согласились, если бы чемпионат завершили уже завтра. Тогда «Локо» станет вторым.

— Я люблю, когда «Локомотив» в упорной, тяжелейшей борьбе завоевывает свои места. Вторые, третье, четвертые, первые. Мне бы хотелось еще повоевать.

— «Локомотив» — в чемпионской гонке?

— Думаю, у нас чересчур мало шансов. «Зенит» хорош. (Виталий Айрапетов)

Ранее стало известно, что матч «Локомотива» и «Оренбурга» отменен.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 169 387 человек. Умерших — 6513, выздоровевших — 77 257. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены.

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