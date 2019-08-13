Семин назвал главный изъян в работе ВАР в России

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в эфире программы "Футбол России" телеканала "Матч Премьер" отметил, что всегда выступал за использование системы ВАР на матчах РПЛ.

Отметим, что с сезона-2019/20 в чемпионате России ВАР используется на некоторых играх РПЛ.

– Я изначально был сторонником ВАР, – сказал Семин. – Футбол идет вперед. Сейчас буквально во всех видах спорта есть видеоповторы. Мы должны исключить судейские ошибки и человеческий фактор в нашем ВАР. Человеческий фактор – люди, которые сидят и смотрят повторы с камер. Они могут позвать главного судью посмотреть эпизод, а могут и не позвать. Этот фактор мы тоже должны убрать, чтобы все было в интересах футбола, по его правилам. Сможем – значит, ВАР пойдет нашему футболу на пользу.

Я думаю, во всем мире уже разобрались, ВАР внедрен везде и в большей степени приносит положительные плоды. Стало меньше ошибочных решений. Они останутся, но их станет гораздо меньше.

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