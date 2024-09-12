Семак заявил, что Глушенков не сыграет против ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, кто из травмированных футболистов не сумеет сыграть против ЦСКА в матче 8-го тура РПЛ.

«Здесь у нас изменений практически нет. Родригао и Глушенков продолжают восстановление, Волкова потеряли надолго. Вот три игрока, которые не помогут нам», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

«Зенит» на выезде встретится с ЦСКА в субботу, 14 сентября. Начало матча в 16.30 по московскому времени. Перед игрой сине-бело-голубые с 17 очками лидируют в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА (13 очков) идет пятым.