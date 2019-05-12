Семак рассказал, за счет чего "Зенит" стал чемпионом

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после домашнего матча 28-го тура чемпионата России с ЦСКА (3:1) подчеркнул, что сине-бело-голубые завоевали золотые медали РПЛ за счет характера, воли и трудолюбия, за счет того, что игроки жертвовали своими личными интересами во благо команды.

– Ребята молодцы, – цитирует клубный Твиттер Семака. – Я знаю, как сложно без мотивации и концентрации проводить такие матчи, поэтому очень горд. Поставили жирную точку в празднике для команды и для города.

Работали весь сезон, пахали и не ныли. Футбольный бог это видит и вознаграждает. Ребята молодцы. Победили и добились уважения и признания. С победой всех болельщиков и каждого игрока, тренерский штаб и медицинский.

Мы победили за счет характера, воли и трудолюбия, за счет того, что игроки жертвовали своими личными интересами во благо команды.

Скорее всего, мы дадим нескольким игрокам отдохнуть в ближайших матчах, их немного, не более пяти – подавляющее большинство футболистов горит желанием играть.

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