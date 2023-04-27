Семак рассказал, что в «Зените» ведется работа по привлечению болельщиков на стадионы

Главный тренер Сергей Семак перед матчем 25-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» рассказал, что в клубе ведется работа по привлечению людей на стадионы. Специалист также сообщил, что любит проводить время в огороде.

«Что касается огородного и дачного сезона, который сейчас открывается, в этом нет ничего плохого, только хорошее, на мой взгляд. Как перетянуть — думаю, у нас достаточно людей, чтобы и заполнять трибуны, и ездить на дачу. Надеюсь, что людей, которые хотят посмотреть футбол в выходной, также достаточно много. Вопрос в другом, сейчас в большей степени это касается и Fan ID, и других решений, которые будут способствовать более комфортному присутствию зрителей на трибунах. В этом отношении работа ведется, думаю, все будет хорошо. Может, не так быстро, как нам хотелось бы, но все будет хорошо: и на огородах, и на стадионах. По поводу меня, то огород есть, но он небольшой. Есть теплица, периодически что-то могу сделать, когда время позволяет. Я люблю работать на земле», — передает слова Семака корреспондент «СЭ» Георгий Горностаев.