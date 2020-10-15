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Семак прокомментировал повреждение Малкома перед матчем против «Сочи»

17:12
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» сообщил, что нападающий Малком из-за повреждения не тренируется в общей группе.

«У Малкома повреждение, его серьезность нам еще предстоит установить, но он не занимается в общей группе», — приводит слова Семака пресс-служба сине-бело-голубых.

По информации «СЭ», 23-летний бразильский форвард "получил травму колена на одной из последних тренировок питерцев.

В сезоне-2020/21 Малком провел за «Зенит» 11 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Зенит — Сочи

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