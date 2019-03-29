Семак – болельщику: "Должны были проходить "Вильярреал"? Проведите анализ состава!"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на встрече с болельщиками отметил, что ему стыдно за результат товарищеского матча с "Аустрией" (0:3).

– Считаю, что мы должны были проходить "Вильярреал"...

– Почему должны? Проведите анализ состава и ответьте, кого мы должны побеждать.

– Что делают на поле Эрнани и Шатов?

– Ребята выкладываются, делают свою работу как могут. У меня как тренера претензий к работе и их отношению нет. Будет хороший игрок на ту или иную позицию – мы его возьмем. Сейчас мы одни из тех, кто борется за чемпионство. Надо лучше работать во всех направлениях, по взмаху волшебной палочки ничего не будет.

– Не стыдно ли команде за футбол в матче с "Аустрией"?

– Футбол нестыдный, результат стыдный. У нас было четыре выхода один на один. Что бы вы говорили, если бы победили 4:3?