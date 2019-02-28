Сегодня может быть принято решение о том, где состоится матч "Динамо" – "Спартак"

Сегодня совместная комиссия РФС и РПЛ по приемке качества газона побывала на стадионе "Динамо", где 10 марта планировалось проведение матча чемпионата России "Динамо" – "Спартак".

– Комиссия сегодня там была, – говорит глава РПЛ Сергей Прядкин. – Была информация о том, что поле в плохом состоянии, комиссия в соответствии с регламентом проверила качество газона. Сегодня будет заключение о том, готов ли газон.

– Каковы ожидания?

– Не очень хорошие. Очень хорошо, что "Динамо" пока не начало реализовывать билетную программу. Но повторю, ожидаем выводов комиссии. (Сергей Егоров)

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