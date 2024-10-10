Зделар: «Пьянич — один из лучших балканских футболистов, звезда мирового уровня»

Полузащитник московского ЦСКА Саша Зделар считает одноклубника Миралема Пьянича одним из лучших балканских футболистов.

«Пьянич — один из лучших балканских футболистов, звезда мирового уровня. Этим все сказано. Конечно, он поможет нам, будет полезен для ЦСКА, я уверен в этом», — цитирует «РБ Спорт» Зделара.

Московский клуб объявил о переходе Пьянича 26 сентября. Контракт 34-летнего боснийца рассчитан на год с возможностью продления на сезон. Он провел за армейцев два матча.