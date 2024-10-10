Зделар: «Пьянич — один из лучших балканских футболистов, звезда мирового уровня»
Полузащитник московского ЦСКА Саша Зделар считает одноклубника Миралема Пьянича одним из лучших балканских футболистов.
«Пьянич — один из лучших балканских футболистов, звезда мирового уровня. Этим все сказано. Конечно, он поможет нам, будет полезен для ЦСКА, я уверен в этом», — цитирует «РБ Спорт» Зделара.
Московский клуб объявил о переходе Пьянича 26 сентября. Контракт 34-летнего боснийца рассчитан на год с возможностью продления на сезон. Он провел за армейцев два матча.
Источник: «РБ Спорт»
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|20:15
|
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|- : -
|19.10
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|
Пари НН – Ростов
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|19.10
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|
Спартак – Краснодар
|- : -
|19.10
|16:30
|
Химки – Локомотив
|- : -
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|
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|20.10
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|
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Алексей Батраков
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Краснодар
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|П
|
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|8
|
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Локомотив
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Динамо
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