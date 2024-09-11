Саркисян считает, что Тикнизян созрел для перехода в Европу

Бывший полузащитник «Локомотива» Альберт Саркисян оценил готовность хавбека железнодорожников Наира Тикнизяна к переезду в Европу.

«Думаю, Тикнизян уже созрел для перехода в Европу. Сейчас очень много говорят: готовы или еще не готовы игроки ехать в европейские чемпионаты. Хотя раньше многие уезжали в еще более молодом возрасте, и проблем не было. Тут все зависит от самого футболиста: как он будет тренироваться, как себя проявлять. Но для сегодняшнего «Локомотива» Тикнизян — важный игрок», — цитирует Саркисяна Legalbet.

В этом сезоне 25-летний Тикнизян провел девять матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил два мяча и отдал две результативные передачи.