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Саравия отказался переходить в «Ростов» из-за близости границы с Украиной

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Пеньяроля» Родриго Саравия рассказал, почему не перешел в «Ростов».

«Не ехать в Россию было личным решением. Сначала мне понравилась эта идея, особенно в финансовом плане — это позволило бы мне помогать семье. Меня не устроили некоторые условия, поэтому я решил остаться. Мне говорили, что в Ростове есть все, но он граничит с Украиной. Для меня важна семья, им бы пришлось тяжело. Я проводил бы большую часть времени в России один и поэтому решил отказаться от перехода», — приводит слова Саравии Carve Deportiva.

Саравия — воспитанник «Пеньяроля». За всю карьеру он провел 61 матч в составе команды, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

Футбол
РПЛ
ФК Пеньяроль
ФК Ростов
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Источник: ЦСКА, «Динамо» и «Гавр» претендуют на Кругового
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
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Ростов – Кр. Советов
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Краснодар – Рубин
 - : -
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 - : -
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