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«Сам проходил через это три раза». Гильерме поддержал получившего травму Баринова

16:24
Дмитрий Баринов и Гильерме. Фото instagram.com
Дмитрий Баринов и Гильерме. Фото instagram.com
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Вратарь «Локомотива» Гильерме опубликовал фотографию с одноклубником Дмитрием Бариновым?, у которого ранее был диагностирован разрыв крестообразной связки колена.

23-летний Баринов получил травму в матче 4-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).

«Я сам проходил через это 3 раза, и понимаю, что это такое. Сосредоточенность и терпение во время выздоровления будут очень важны, чтобы ты вернулся намного лучше и сильнее. И мы не сомневаемся, что ты вернешься сильнее. Мы с тобой!» — написал Гильерме в Instagram.

В текущем сезоне Баринов провел 5 матчей за «Локо» и забил один гол.

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