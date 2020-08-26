«Сам проходил через это три раза». Гильерме поддержал получившего травму Баринова

Вратарь «Локомотива» Гильерме опубликовал фотографию с одноклубником Дмитрием Бариновым?, у которого ранее был диагностирован разрыв крестообразной связки колена.

23-летний Баринов получил травму в матче 4-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).

«Я сам проходил через это 3 раза, и понимаю, что это такое. Сосредоточенность и терпение во время выздоровления будут очень важны, чтобы ты вернулся намного лучше и сильнее. И мы не сомневаемся, что ты вернешься сильнее. Мы с тобой!» — написал Гильерме в Instagram.

В текущем сезоне Баринов провел 5 матчей за «Локо» и забил один гол.