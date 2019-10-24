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Сафин считает, что Аленичев соответствовал уровню «Спартака»

12:00
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Бывший теннисист Марат Сафин высказал мнение, что экс-главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев соответствовал уровню команды.

— Аленичев соответствовал уровню «Спартака»?

— Да, он мог ему соответствовать, потому что он прошел всю школу Романцева. Все, кто играл в той команде, разбираются в футболе лучше, чем нынешние футболисты. «Спартак» был как «Барселона» сейчас, один в один. Играли Карпин, Онопко, Шалимов, Юран, Мамедов, Тихонов, Цымбаларь, Титов — вот это команда. А сейчас ребята — совершенно другого уровня. (Сергей Егоров, Михаил Потапов)

Полностью интервью Марата Сафина — скоро в «СЭ»

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