Сафин считает, что Аленичев соответствовал уровню «Спартака»

Бывший теннисист Марат Сафин высказал мнение, что экс-главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев соответствовал уровню команды.

— Аленичев соответствовал уровню «Спартака»?

— Да, он мог ему соответствовать, потому что он прошел всю школу Романцева. Все, кто играл в той команде, разбираются в футболе лучше, чем нынешние футболисты. «Спартак» был как «Барселона» сейчас, один в один. Играли Карпин, Онопко, Шалимов, Юран, Мамедов, Тихонов, Цымбаларь, Титов — вот это команда. А сейчас ребята — совершенно другого уровня. (Сергей Егоров, Михаил Потапов)

Полностью интервью Марата Сафина — скоро в «СЭ»