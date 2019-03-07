Руководители "Зенита" посетили академию клуба

Исполняющая обязанности председателя совета директоров "Зенита" Елена Илюхина и президент клуба Александр Медведев провели встречу с рководстовм академии питерцев, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых. Во время мероприятия обсуждались вопросы, касающиеся развития футбольной школы.

- У меня остались очень яркие и эмоциональные впечатления от Академии, - заявила Илюхина. - У школы великолепная инфраструктура. Для занимающихся здесь детей созданы уникальные условия. Тут есть все для тренировок, проживания и медицинского обеспечения. Очень здорово.

Хочу еще отметить людей, которые работают в академии. Они очень любят и хорошо знают свое дело, настоящие профессионалы. Они испытывают большую гордость за школу, глаза горят, кураж есть. Все это позволит академии развиваться дальше, а мы будем всячески этому способствовать.



- У нас очень хорошая Академия, - заявил Медведев. - Здесь хорошая база, хороший тренерский состав. Также у нас работает Центр повышения квалификации тренеров, что будет плодотворно влиять на уровень подготовки наших собственных воспитанников.



Мы планируем направить еще больше усилий на развитие Академии. Будет работать вертикаль подготовки академия - молодежная команда - "Зенит"-2 - основа. Уверен, что выпускников клубной Академии мы увидим на самом высшем уровне. Конечно, за один день ничего не изменить, но у нас уже есть очень хороший фундамент, есть собственные методики, есть хорошие контакты с ведущими центрами подготовки футболистов в других странах. Все это способствует тому, чтобы мы готовили сильных выпускников, а наличие таковых в главной команде клуба позволит сердцам болельщиков сине-бело-голубых биться еще сильнее.