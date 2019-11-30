«Рубин» вырвал ничью у «Ахмата» в концовке встречи

«Ахмат» сыграл вничью с «Рубином» в матче 18-го тура российской премьер-лиги — 1:1.

В составе грозненского клуба отличился Денис Глушаков. Для хавбека этот мяч стал первым в РПЛ в составе грозненцев. Ранее он делал дубль в игре Олимп-Кубка России против «Луча» (5:1).

За казанский клуб забил Хвича Кварацхелия.

Чемпионат России. Премьер-лига

18-й тур

«Ахмат» (Грозный) — «Рубин» (Казань) — 1:1 (1:0)

Голы: Глушаков, 31 (1:0). Кварацхелия, 90+3 (1:1).

«Ахмат» (Грозный): Городов, Гащенков, Семенов, Анхель, Гиголаев, Роши, Глушаков (Швец, 90+1), Исмаэл, Иванов, Харин (Садулаев, 81), Понсе.

«Рубин» (Казань): Дюпин, Данченко, Уремович, Плиев, Поярков, Давиташвили, Иг.Коновалов, Могилевец (Кварацхелия, 73), Подберезкин, Зуев (Кьяртанссон, 73), Марков.

Предупреждения: Иг.Коновалов, 35. Уремович, 63. Харин, 64. Исмаэл, 74. Иванов, 83.

Судьи: Панин (Дмитров). Веретешкин (Санкт-Петербург), Демешко (Химки).

30 ноября. Грозный. Стадион «Ахмат Арена».

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