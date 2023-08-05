«Рубин» — «Спартак»: Медина дебютировал за красно-белых и сразу забил гол

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина забил на 58-й минуте матча 3-го тура РПЛ с «Рубином» — 2:1.

Медина дебютировал за красно-белых, выйдя на замену вместо Романа Зобнина, когда на табло было 57 минут 14 секунд, и примерно через 40 секунд забил гол.

Даниил Денисов сделал заброс в штрафную, а Хесус оторвался от Кабутова и головой переправил мяч в ворота.