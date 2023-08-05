Карпин проигрывал крупнее только «Зениту»

Поражение от «Крыльев Советов» со счетом 1:5 оказалось одним их самых крупных в тренерской карьере Валерия Карпина.

По «-4» главный тренер сборной России получал со «Спартаком» (от «Ростова» и «Порту»), «Мальоркой» (от «Вальядолида»), армавирским «Торпедо» (от «Томи») и «Ростовом» (от ЦСКА и «Крыльев»), «-5» — только от «Зенита» в сезоне-2019/20. (Кирилл Бурдаков)

Самые крупные поражения в карьере Валерия Карпина*

Дата Команда Карпина Турнир Соперник Счет 19.10.2019 Ростов Чемпионат России Зенит (г) 1:6 14.03.2011 Спартак Чемпионат России Ростов (г) 0:4 07.04.2011 Спартак Лига Европы Порту (г) 1:5 25.01.2015 Мальорка Первенство Испании Вальядолид (д) 1:5 17.08.2015 Торпедо Арм Первенство России Томь (г) 0:4 21.05.2022 Ростов Чемпионат России ЦСКА (г) 0:4 05.08.2023 Ростов Чемпионат России Крылья Советов (г) 1:5

* 2020 году молодежный состав «Ростова» проиграл «Сочи» со счетом 1:10. Командой в том матче руководил не Карпин, а Заур Тедеев.