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Карпин проигрывал крупнее только «Зениту»

Кирилл Бурдаков
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Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Поражение от «Крыльев Советов» со счетом 1:5 оказалось одним их самых крупных в тренерской карьере Валерия Карпина.

По «-4» главный тренер сборной России получал со «Спартаком» (от «Ростова» и «Порту»), «Мальоркой» (от «Вальядолида»), армавирским «Торпедо» (от «Томи») и «Ростовом» (от ЦСКА и «Крыльев»), «-5» — только от «Зенита» в сезоне-2019/20. (Кирилл Бурдаков)

Самые крупные поражения в карьере Валерия Карпина*

Дата

Команда Карпина

Турнир

Соперник

Счет

19.10.2019

Ростов

Чемпионат России

Зенит (г)

1:6

14.03.2011

Спартак

Чемпионат России

Ростов (г)

0:4

07.04.2011

Спартак

Лига Европы

Порту (г)

1:5

25.01.2015

Мальорка

Первенство Испании

Вальядолид (д)

1:5

17.08.2015

Торпедо Арм

Первенство России

Томь (г)

0:4

21.05.2022

Ростов

Чемпионат России

ЦСКА (г)

0:4

05.08.2023

Ростов

Чемпионат России

Крылья Советов (г)

1:5

* 2020 году молодежный состав «Ростова» проиграл «Сочи» со счетом 1:10. Командой в том матче руководил не Карпин, а Заур Тедеев.

Валерий Карпин
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Ростов
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
2
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
3
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
4
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
5
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
6
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
7
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
Результаты / календарь
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 1 : 0
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 5 : 1
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 - : -
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
5.08 20:00
ЦСКА – Локомотив
 - : -
6.08 17:30
Балтика – Факел
 - : -
6.08 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
6.08 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 2
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 2 1 0
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