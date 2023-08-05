«Рубин» — «Спартак»: игрок казанцев Иву сравнял счет

Полузащитник «Рубина» Угочукву Иву забил на 39-й минуте матча 3-го тура РПЛ против «Спартака» — 1:1.

Марат Апшацев со штрафного пробил в стенку и мяч отлетел назад. Иву сыграл на подборе и пробил по центру — Хлусевич в прыжке подставил голову и срезал мяч в свои ворота.