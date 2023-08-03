«Рубин» реализовал более 12 тысяч билетов на матч со «Спартаком»

В пресс-службе «Рубина» рассказали «СЭ» о количестве реализованных билетов на матч 3-го тура чемпионата России против «Спартака».

«На данный момент продано более 12 тысяч билетов», — заявили «СЭ» в пресс-службе клуба.

«Рубин» встретится со «Спартаком» на «Ак Барс Арене». Игра пройдет в субботу, 5 августа. Начало встречи — в 17.30 по московскому времени