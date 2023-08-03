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Сегодня, 15:17

Эракович рассказал, что думает о конкуренции в «Зените»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Новичок «Зенита» Страхиня Эракович прокомментировал конкуренцию в команде на позиции защитника.

— У вас очень необычное для России имя (переводится Наводить страх), что об этом думаете? Будете наводить страх?

— Мне бы хотелось стать тем самым страхом и ужасом для остальных команд. Но это шутка, в Сербии это нормальное имя, скоро к этому привыкните.

— Большая конкуренция на этой позиции, удалось поговорить с Семаком, как он вас видит на этой позиции?

— Конкуренция нормальна для любого клуба. Чем она сильнее, тем сильнее команда и игра. Поговорили с тренером, на мне игра, а сколько буду играть — это будет решать тренерский штаб, это не моя работа.

— Как вам русский музей? Русский и сербский похожи, все ли понимали, что говорил экскурсовод?
— Не на столько хорошо я понимаю язык, было сложновато. Пока не все понимаю, но надеюсь, в ближайшее время освою. Музей очень понравился. Отдельные впечатления от тренировки, очень приятно удивлён, что было так много детей. Это прекрасная традиция.

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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
7
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 - : -
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
5.08 20:00
ЦСКА – Локомотив
 - : -
6.08 17:30
Балтика – Факел
 - : -
6.08 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
6.08 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 3
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 2
Михаил Игнатов

Михаил Игнатов

Спартак

 2
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 2 1 0
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