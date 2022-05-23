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Сегодня, 11:21

Каррера отреагировал на новость о закрытии «Спартака-2»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Массимо Каррера.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о закрытии «Спартака-2».

«Я не знаю причин закрытия «Спартака-2». Но вторая команда в клубе полезна, если вы затем сосредоточиваетесь на молодых игроках вашей академии для основной команды. В противном случае это просто издержки», — сказал Каррера «СЭ».

Руководство красно-белых решило закрыть «Спартак-2» из-за вынужденного сокращения бюджета клуба и финансовых сложностей. Таким образом, команда не примет участия в следующем сезоне ФНЛ.

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ФК Спартак (Москва)
ФК Спартак-2 (Москва)
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