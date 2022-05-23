Каррера отреагировал на новость о закрытии «Спартака-2»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о закрытии «Спартака-2».

«Я не знаю причин закрытия «Спартака-2». Но вторая команда в клубе полезна, если вы затем сосредоточиваетесь на молодых игроках вашей академии для основной команды. В противном случае это просто издержки», — сказал Каррера «СЭ».

Руководство красно-белых решило закрыть «Спартак-2» из-за вынужденного сокращения бюджета клуба и финансовых сложностей. Таким образом, команда не примет участия в следующем сезоне ФНЛ.