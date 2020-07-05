На 76-й минуте матча Тинькофф чемпионата России «Рубин» — «Оренбург» (1:0) арбитр Кирилл Левников не засчитал гол гостей, забитый Михаилом Сиваковым. Судья отреагировал на сигнал второго ассистента Андрея Болотенкова, зафиксировавшего положение «вне игры» у другого футболиста — Жиги Шкофлека. Тот в момент выполнения штрафного удара Андреа Чукановым, зашел за линию офсайда.

В эпизоде разбирались видеоарбитры Алексей Сухой и Антон Аверьянов. Они подтвердили вердикт Болотенкова. Судя по всему, рефери определили, что Шкофлек активно участвовал в игре: находясь в офсайде, оказал влияние на стоявшего рядом с ним Оливера Абильдгора. Это влияние заключалось в том, что игрок «Оренбурга», выпрыгивая, дотронулся рукой до соперника. Значит, Болотенков прав.

Только так можно объяснить то, почему взятие ворот в итоге было отменено. Видеоповторы, показанные во время телетрансляции, не дают точного ответа. (Александр Бобров)