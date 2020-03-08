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«Рубин» — «Крылья Советов»: зачем арбитр уравнял составы?

16:23
80-я минута матча «Рубин» — «Крылья Советов». 80-я минута матча «Рубин» — «Крылья Советов». 80-я минута матча «Рубин» — «Крылья Советов». 80-я минута матча «Рубин» — «Крылья Советов». 80-я минута матча «Рубин» — «Крылья Советов». 80-я минута матча «Рубин» — «Крылья Советов».
80-я минута матча «Рубин» — «Крылья Советов».
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На 80-й минуте матча 21-го тура Тинькофф чемпионата России «Рубин» — «Крылья Советов» (0:1) ключевую ошибку совершил арбитр Владимир Москалев, удаливший полузащитника гостей Антона Зиньковского.

80-я минута матча «Рубин» — «Крылья Советов».
80-я минута матча «Рубин» — «Крылья Советов».
80-я минута матча «Рубин» — «Крылья Советов».
80-я минута матча «Рубин» — «Крылья Советов».

Судье показалось, что он нарушил правила в единоборстве с Олегом Данченко, и рефери вынес самарцу второе предупреждение. Хотя Зиньковский соперника вообще не трогал и не блокировал.

80-я минута матча «Рубин» — «Крылья Советов».
80-я минута матча «Рубин» — «Крылья Советов».

Видеоарбитр Сергей Карасев в такой ситуации ошибку Москалева исправить не мог: ВАР не вмешивается, когда показывается желтая карточка. Даже если она вторая.

80-я минута матча «Рубин» — «Крылья Советов».
80-я минута матча «Рубин» — «Крылья Советов».

Судя по поведению арбитра, поначалу он даже не понял, что у Зиньковского второе предупреждение и его нужно удалить с поля. Красная карточка была показана после продолжительной паузы.

80-я минута матча «Рубин» — «Крылья Советов».
80-я минута матча «Рубин» — «Крылья Советов».

Предположу, что Москалеву сейчас очень трудно. Он не судил ни в одной из трех лиг семь месяцев и во время зимнего перерыва не работал ни на одном товарищеском матче. Практика подготовки к сезону или ко второй части сезона через обслуживание контрольных игр (например, в Турции) фактически отменена. (Александр Бобров)

Рубин — Крылья Советов

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