На 80-й минуте матча 21-го тура Тинькофф чемпионата России «Рубин» — «Крылья Советов» (0:1) ключевую ошибку совершил арбитр Владимир Москалев, удаливший полузащитника гостей Антона Зиньковского.

80-я минута матча «Рубин» — «Крылья Советов».

80-я минута матча «Рубин» — «Крылья Советов».

Судье показалось, что он нарушил правила в единоборстве с Олегом Данченко, и рефери вынес самарцу второе предупреждение. Хотя Зиньковский соперника вообще не трогал и не блокировал.

80-я минута матча «Рубин» — «Крылья Советов».

Видеоарбитр Сергей Карасев в такой ситуации ошибку Москалева исправить не мог: ВАР не вмешивается, когда показывается желтая карточка. Даже если она вторая.

80-я минута матча «Рубин» — «Крылья Советов».

Судя по поведению арбитра, поначалу он даже не понял, что у Зиньковского второе предупреждение и его нужно удалить с поля. Красная карточка была показана после продолжительной паузы.

80-я минута матча «Рубин» — «Крылья Советов».

Предположу, что Москалеву сейчас очень трудно. Он не судил ни в одной из трех лиг семь месяцев и во время зимнего перерыва не работал ни на одном товарищеском матче. Практика подготовки к сезону или ко второй части сезона через обслуживание контрольных игр (например, в Турции) фактически отменена. (Александр Бобров)