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Сегодня, 18:25

«Рубин» и «Спартак» обменялись голами в первом тайме

Ана Горшкова
Корреспондент
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В матче «Рубин» — «Спартак» после первого тайма 3-го тура РПЛ ничейный счет — 1:1.

Счет в игре на 19-й минуте открыл полузащитник красно-белых Тео Бонгонда. Для него это второй гол в текущем сезоне РПЛ.

На 39-й минуте полузащитник казанцев Угочукву Иву сравнял счет после розыгрыша штрафного.

Арбитр Евгений Кукуляк. «Рубин» — «Спартак»: Кукуляк ошибочно назначил штрафной — казанцы сравняли счет
Россия. Премьер-лига. 3-й тур
05 авг, 17:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Спартак

РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
1
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ЦСКА — «Локомотив»: трансляция матча 3-го тура РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
2
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
3
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
4
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
5
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
6
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
7
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 1 : 0
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 5 : 1
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 - : -
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
5.08 20:00
ЦСКА – Локомотив
 - : -
6.08 17:30
Балтика – Факел
 - : -
6.08 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
6.08 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 2
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 2 1 0
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