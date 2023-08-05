«Рубин» и «Спартак» обменялись голами в первом тайме

В матче «Рубин» — «Спартак» после первого тайма 3-го тура РПЛ ничейный счет — 1:1.

Счет в игре на 19-й минуте открыл полузащитник красно-белых Тео Бонгонда. Для него это второй гол в текущем сезоне РПЛ.

На 39-й минуте полузащитник казанцев Угочукву Иву сравнял счет после розыгрыша штрафного.